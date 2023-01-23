『Coach コーチ 極美品 ショルダーバッグ ベージュ 紫 金【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 29分に出品され04月19日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このバッグは、Coachのアイコニックなデザインを特徴とし、洗練されたスタイルを提供します。高品質のPVC加工された素材で作られており、耐久性があります。



【デザインと機能】

ベージュを基調に、紫と金のストライプが施されており、目を引くデザインです。ショルダーバッグとして使いやすく、日常使いに最適です。

ショルダー２つついております。2Wayでお使いいただけます。



【スタイルの多様性】

カジュアルなコーディネートにも、少しフォーマルなスタイルにも合わせやすいので、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: Coach

- 色: ベージュ、紫、金

- 素材: PV C加工レザー

- デザイン: ストライプデザイン

- スタイル: ショルダーバッグ

- 装飾: ロゴ、メタルボタン



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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

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コーチ 極美品 ショルダーバッグ

ベージュ

紫

金