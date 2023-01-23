『カシミヤ素材✨ラルフローレン ロングコート キャメル ブラウン ベルト Aライン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 06分に出品され03月17日 11時 06分に終了予定です。即決価格は10,442円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム

Lauren Ralph Lauren

ローレンラルフローレン

ラルフローレン



ロングコート コート アウター

ベルト Aライン 長袖

ビッグカラー 女優襟

ロング丈 カシミヤ カシミア 高級

大きいサイズ 4 Lサイズ



カラー: キャメル ベージュ ブラウン 茶





ローレンラルフローレンのベルト付き上品なロングコートです✨

高級なカシミヤ入りの、滑らかで温かみのあるウールコート

エレガントなシルエットがとても素敵です◎

大きな襟が大変高級感があります╰(*´︶`*)╯

これからの季節に大活躍間違いなし！

ぜひよろしくお願い致します✨





◯サイズ

平置き実寸

肩幅 39

身幅 51

袖丈 61

総丈 107





◯状態

AAA:全体的に大きな使用感は感じられず目立つ傷や汚れは見当たらない

比較的美品で

目立った汚れや傷なども感じられないため

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。





◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



◯配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ず事前にお伝えください。



◯注意事項

•採寸は自己採寸であり誤差が生じる可能性があること

•あくまで素人検品で見落としの可能性があること古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。

•不明な点は質問にてコメントお願い致します。

(H,RCSG)



#北の国からお届け本舗えりアパレル

#北の国からお届け本舗えりレディース



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カシミヤ素材✨ラルフローレン

ロングコート

キャメル

ブラウン

ベルト

Aライン