『PRADA プラダ トートバッグ 茶系 VA1001 ハンドバッグ 三角プレート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 41分に出品され03月15日 17時 41分に終了予定です。即決価格は15,708円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA プラダ トートバッグ 茶系 VA1001 ハンドバッグ 手持ち鞄 肩掛け 三角プレート ロゴ ナイロン レディース



■商品情報■

●タイトル PRADA プラダ トートバッグ 茶系 ブラウン VA1001 ハンドバッグ 手持ち鞄 肩掛け 三角プレート ロゴ ナイロン レディース

●メーカー PRADA プラダ

●形状 ファッション レディースファッション バッグ トートバッグ

●カラー 茶系

●素材 ナイロン

●サイズ 横 45.5m 縦 32cm 奥行 19cm

●ランク 中古A

●状態 目立ったキズや汚れなし 外面：角スレ(小) 色ムラ 中面：特筆すべきダメージなし



⭐︎写真は実物、スマホでの撮影です。



⭐︎used商品ですのでキズ、汚れなどお写真で確認の上ご購入下さい

（コメント欄からご質問下さい）

⭐︎仕事が不定休の為お返事遅くなる場合もありますがご了承下さい



⭐︎梱包については圧縮梱包や折りたたんでの場合がございます。（衣類は洗濯で折シワとっていただけると思います）



※ 実物のお色に近くなる様に心掛けて撮影しておりますが 天候、光な加減などにより色に違いが出てしまう場合もございます。



⭐︎素人検品、採寸ですので、多少のサイズ誤差、見落としの薄い汚れなどある場合があります事と自宅保管のためご理解頂ければと思います



■購入先 鑑定済みの中古ショップにて購入しました。

■管理番号 P66 ③



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ

トートバッグ

茶系

VA1001

ハンドバッグ

三角プレート