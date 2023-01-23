『ロエベ マドリード アナグラム ゴールドショルダーバッグ ピンクグレー レザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 19分に出品され03月27日 21時 19分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いに最適です。

金属製のロックと鍵が付属しており、セキュリティ面でも安心です。

- ブランド: LOEWE

- 色: ピンクグレー

- 素材: レザー

- ロック: 金属製ロック

- 鍵: 付属の鍵あり

- スタイル: ショルダーバッグ

W約26cm x H約26cm x D約13cm

ショルダー長さ：約~102cm

開閉式：ファスナー

内側： ファスナーポケット x 1

パドロック

鍵×2

ランク:B

外側⇒線キズ・所々にスレ・汚れ、開閉口付近に押し跡

底面⇒型崩れ・線キズ・スレ・汚れ・目立つ角スレ

ショルダー⇒型崩れ・ヨレ・スレ・シワ・ノリ染み・金具跡・コバひび割れ・一部コバはがれ

金具⇒キズ

開閉口⇒良好

内側⇒薄汚れ・色あせ・毛羽立ち・押し跡、ポケット表面にペン跡

商品の詳しい状態や情報についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ロエベ

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ピンクグレー

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