『S.H.MonsterArts ゴジラ (2023) マイナスカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 42分に出品され03月28日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンダイさんから届いた箱の上に袋を被せて発送致します。





【商品概要】

S.H.MonsterArtsシリーズの「ゴジラ (2023) マイナスカラー」は、特撮ファンやフィギュアコレクターに最適なアイテムです。精巧な造形と高い可動性を兼ね備えています。



【特徴】

このフィギュアは、2023年版のゴジラを再現しており、特にマイナスカラーのデザインが特徴的です。ディスプレイにも最適で、コレクションに加える価値があります。



【購入理由】

バンダイナムコ製の信頼性と、S.H.MonsterArtsの高品質なフィギュアは、コレクターにとって見逃せないアイテムです。



- ブランド: S.H.MonsterArts

- 商品名: ゴジラ (2023) マイナスカラー

- メーカー: バンダイナムコ

- 型番: GODZILLA [2023] MINUS COLOR Ver.

- バーコード: 4573102268848



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用