『YAMAHA バッテリー 12.3ah 充電器 セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 47分に出品され03月29日 21時 47分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヤマハ バッテリー12.3Ah 充電器付き



自転車を買い替えたので出品します



小傷等ありますがまだまだ使える状態です

写真で傷などを確認の上ご納得いただける方に購入をお願いします

不明点はコメントをお願いします



YAMAHA ヤマハ電動アシスト自転車「PAS 」

バッテリー

型式 X0T-82110-20(X0T-20)

種類 リチウムイオン電池



充電器

型番:X92-10





◆バッテリー内部診断

長押し20秒：ランプ1点滅(充電回数1〜100回)

長押し30秒：ランプ4点灯(実力容量75〜100%)





メルカリ規定上、未使用に近いに表示しております。



◆箱取説保証書はありません

◆ノークレーム・ノーリターンでお願い致します 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヤマハ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ YAMAHA



バッテリー 12.3ah



充電器



セット