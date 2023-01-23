『My Freedamn! 4 / Rin Tanaka ヒッピーアイテム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 06時 28分に出品され04月27日 06時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古本 My Freedamn! 4 / Rin Tanaka 田中凛太郎 ビンテージ・ヒッピーファッションアイテム写真集



新品で大洋交易より購入しました。

ディスプレイに使っていましたので表面に少し汚れが有ります。

内側はキレイだと思います。



ビンテージ・ヒッピーファッションアイテムの写真集。

オールカラー。



360×265×28mm

約1、9kg



東京からヤマトのメルカリ便で発送予定です。









以下、ネットで調べた情報です

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My Freedamn! 4



Featuring Hippie Fashions



2006年に発売された本作『My Freedamn! 4』は世界初（？）のヒッピーファッション特集！ 1960年代のハンドメイド系デニムファッションに始まり、反戦Tシャツ、ピーターマックス、イースト・ウエスト系ジャケット、そして500枚以上のグレイトフルデッドTシャツと、田中凛太郎が最も得意とするヒッピーファッションを大特集！ 発売当初は世界中のマニアから「よくぞ、やってくれた！」との声が多数寄せられた歴史的な名作！

＊残念ながら現在は”絶版”。



世界的な流行となった“ローライズ・ジーンズ・ブーム”のルーツを探った『70Sヒッピーファッション特集』。70年代のフレアジーンズを中心に、デニムジャケット、シャツ、ピーターマックスなど、ユニークなカスタム・ファションをフューチャーしています。また70年代にサンフランシスコで流行った『イースト・ウエスト』、『ノースビーチ』等のレザーファッションも多数網羅。ファッションデザイナーからレザー・ファンまで幅広く楽しめる、新しい切り口。 さらにロックTシャツの元祖”といえるサンフランシスコのヒッピー・バンド、グレイトフル・デッドのレアTシャツを619点紹介。これは世界初の大特集であり、ロックファン、スカル・ファン待望の内容



出版社‎CYCLEMAN BOOKS

大型本‎288ページ 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 本・雑誌・漫画

本

アート・デザイン・音楽 タグ My

Freedamn!

4

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Rin

Tanaka ヒッピーアイテム