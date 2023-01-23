『★GOODENOUGH★グッドイナフ★ファイヤーマンJKT★ブロックチェック★【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 11時 36分に出品され04月20日 11時 36分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【GOODENOUGH （グッドイナフ）】

ファイヤーマンジャケット



【サイズ】

L



【状態】

数回着用なので、

状態は良いと思います。



かなり前に購入した商品ですので、気付かない経年劣化があれば、ご了承下さい。



素人保管、中古品にご理解いただいた上でご購入ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★GOODENOUGH★グッドイナフ★ファイヤーマンJKT★ブロックチェック★