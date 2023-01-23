『Human Made スタジャン 緑【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 22分に出品され04月05日 07時 22分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このジャケットは、前面にトラの刺繍、背面にはホットドッグの刺繍が施されており、個性的なファッションアイテムです。



【高品質な素材】

ウール混合素材を使用しており、保温性が高く、秋冬のコーディネートに最適です。



【ブランドの魅力】

Human Madeは、ストリートファッション界で人気のブランドであり、独自のデザインが特徴です。



- ブランド: Human Made

- 色: 緑

- 素材: ウール混合

- デザイン: トラの刺繍

- デザイン: ホットドッグの刺繍

- タグ: ロゴタグあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒューマンメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Human

Made

スタジャン

緑