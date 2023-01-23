『J&M DAVIDSON 黒 レザー ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 09時 14分に出品され03月27日 09時 14分に終了予定です。即決価格は21,400円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カジュアルなファッションから冠婚葬祭時や学校行事にフル活用いただけます

ボストンバック





【ブランドの特徴】

J&M DAVIDSONは、イギリスの高級レザーバッグブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【素材とデザイン】

このハンドバッグは、耐久性のある黒のレザーを使用しており、ゴールドの金具がアクセントになっています。シンプルながらもエレガントな印象を与えます。



【付属品と製造国】

保存袋が付属しており、バッグを保護するための便利なアイテムです。製造はイギリスで行われており、品質の高さが保証されています。



- ブランド: J&M DAVIDSON

- 色: 黒

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋

- デザイン特徴: ゴールドの金具

- 製造国: イギリス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ J&M

DAVIDSON

黒

レザー

ハンドバッグ