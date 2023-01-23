『LACOSTE 緑 ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 12時 11分に出品され03月23日 12時 11分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド紹介】

LACOSTEは、フランスのファッションブランドで、特にスポーツウェアとカジュアルファッションで知られています。エレガントでありながら実用的なデザインが特徴です。



【デザインと機能】

このショルダーバッグは、半月型のユニークなデザインが目を引きます。合成皮革製で、耐久性があり、日常使いに最適です。エンボスロゴが高級感を演出し、ファッション性を高めています。



【カラーとスタイル】

鮮やかな緑色は、コーディネートにアクセントを加え、季節を問わず活躍します。ショルダーバッグとして、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで使用可能です。



- ブランド: LACOSTE

- 色: 緑

- 素材: 合成皮革

- スタイル: ショルダーバッグ

- 付属品: タグ

- デザイン: 半月型

- ロゴ: エンボスロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LACOSTE

緑

ショルダーバッグ