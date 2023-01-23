『☆極美品☆コーチ メトロポリタン バックパック レザー A4可 ロゴ型押し【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 31分に出品され03月19日 00時 31分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本流通自主管理協会(AACD)加盟店から購入した正規品(authentic product)です。

※私自身も古物商免許を取得しておりますため、安心してご購入ください。

こちらのCOACHのメトロポリタンバックパックは、極美品です。

商品詳細は、以下をご覧くださいませ。



ご覧いただき、誠にありがとうございますღ



COACHの人気モデル、メトロポリタン バックパック。

ネイビーの上質なシボ革にブランドロゴが型押しされ、シンプルながらも存在感抜群のデザインです。



A4サイズも楽々収納できる大容量で、通学やビジネスシーンにも重宝します。

収納ポケットが多く、おしゃれで使いやすいオールレザーのリュックを、この機会にぜひいかがでしょうか。



フォロー割引実施中です！詳細はプロフィールをご覧ください。



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✽ 商品詳細 ✽

ブランド：COACH コーチ

アイテム：メトロポリタン ソフト バックパック ロゴ型押し オールレザー リュック A4可能 通勤 メンズ

カラー：ネイビー 濃紺

素材：牛革(シボ革)

サイズ（約）：

タテ40cm

ヨコ27cm

マチ10cm

ショルダー73〜80cm（4段階調整可能）

ハンドル高さ3cm



✽ 付属品 ✽

チャーム、ケアカード(画像2枚目) ※ほかの撮影用アイテムは含まれません。



✽ 商品のコンディション ✽

【A】外側と内側ともに目立ったキズや汚れはなく、末長くご愛用いただける極美品です。



S：新品、未使用

A：軽い使用感

B：使用による摩耗、小傷、汚れが少しあり

C：使用感、傷、汚れあり。使用上問題なし

D：大きな傷や汚れあり。使用感強い



✽ 配送と梱包 ✽

ご注文確認後48時間以内に迅速丁寧に梱包し、発送いたします。



✽ 注意点 ✽

・素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。

・中古品の特性をご理解の上、商品の説明と写真をご確認ください。

・モニターにより色味に差が出ることがありますので、予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ☆極美品☆コーチ

メトロポリタン

バックパック

レザー

A4可

ロゴ型押し