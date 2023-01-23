『トゥミ(TUMI) スリムバックパック グレー リュックサック【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 22時 17分に出品され04月22日 22時 17分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】

トゥミ TUMI

初めてこのトゥミのバックを使用して、とても丈夫でファンが多いのに納得しました。

バックを新調したので、出品します。



【商品名】

リュックサック ALPHA BRAVO DOVER BACK PACK ドーバー アルファ ブラボー

222682HK2



【サイズ】

おおよそW:29.5cm*H:42cm*D:11cm



【カラー】 グレー、ブラック



【付属品】

本体のみ（付属品はありません）



【デザイン】

シンプルで洗練されたスタイリッシュなデザインが特徴

グレーの色合いがどんなシーンにもマッチし、ビジネスシーンやカジュアルな外出にも最適



【機能性】

複数のポケットにより収納力があり、

クッション付きのストラップは、長時間の使用でも快適さ

キャリーケースにも取り付け可能





通勤用に６年ほど使用しておりましたので、使用感がございます。背中の擦れが1番劣化していると思います。新しい鞄に変えたため、出品します。



発送はコンパクトな方法にするため、畳みじわが発生する恐れがございます。

自宅保管(喫煙なし、ペットなし)にご理解の上で、ご購入をお願いいたします。



メルカリルールに従いますので、コメント交渉中でもご購入される方を優先させていただきます。ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ トゥミ(TUMI)



スリムバックパック グレー リュックサック