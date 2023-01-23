『NEIGHBORHOOD adidas original スニーカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 21時 25分に出品され03月28日 21時 25分に終了予定です。即決価格は17,778円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|ネイバーフッド
NIKEエアマックス 90 GORE-TEX ゴアテックス GTX
¥ 8580
ドルチェ&ガッバーナ ソレント スニーカー ドルガバ
¥ 10062
Air Jordan 1 High Dark Marina Blue
¥ 9750
adidas JABBER LOW ジャバー ロー 27.0cm
¥ 10919
【正規店購入】Rick Owens Geobasket
¥ 24000
25.5 スケッチャーズ スリップインズ レジリエントエッジ グレー 箱無し発送
¥ 7706
Nike SB Dunk Low Pro Black/Fog 26.5
¥ 9750
vapor max ナイキ コムデギャルソン ヴェイパーマックス
¥ 9490
Nike Air Max Exccee 9.5 新品未使用
¥ 7410
Burberrys インペリアル リアルリザード シングルモンク 25.5EEE
¥ 7800
新品 New balance M1906AD 28.5cm
¥ 13000
Liberaiders × Puma Suede プーマ Black 26cm
¥ 11700
Paraboot MICHAEL SPORT STRASBURGO別注 40.5
¥ 17862
新品未使用 ナイキエアフォースワン レトロ チョコレートブラウン28.5㎝
¥ 8408
エイプ バンズ スケートハイ ベイプ BAPE VANS SK8-HI ape
¥ 12150
ENGINEERED GARMENTS × Dr.Martens
¥ 15400
nonnative ASICS GEL-TERRAIN GTX 28.5cm
¥ 15405
Nike Womens Air Jordan 1 Brooklyn Black
¥ 14250
落札価格17778円
581 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！