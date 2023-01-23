『NEIGHBORHOOD adidas original スニーカー【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 21時 25分に出品され03月28日 21時 25分に終了予定です。即決価格は17,778円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEIGHBORHOOD adidas

ネイバーフッド アディダス

サイズ M

カラー ブラック



新品未使用未着用





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コムドット やまと 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NEIGHBORHOOD

adidas

original

スニーカー