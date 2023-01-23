『古着 60〜70s ILGWU アメリカ ヴィンテージ フーデッドコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 41分に出品され03月28日 15時 41分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ILGWUタグが付いてますので60〜70年代の物でアメリカで造られた服です。こちらで古着として購入しましたが前出品者様はアメ村の古着屋で購入したそうです。



☺︎size

身幅/約47cm

着丈/約77cm

肩幅/約40cm

袖丈/約68cm

※素人が採寸しましたので多少の誤差はご理解下さい。



☺︎商品状態：少し大きかったので試着のみです。

60〜70年代物ですが傷や汚れ等なく綺麗だと思います。



※トラブル防止の為にも中古品ということをご理解下さい。

カラー···グレー

柄・デザイン···その他

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

60〜70s

ILGWU

アメリカ ヴィンテージ

フーデッドコート