『890♡ 23年製 綺麗 洗濯機 6kg 一人暮らし 小型 中古 設置無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 10時 19分に出品され03月21日 10時 19分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヤマダ
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落札価格12500円
988 入札履歴
終了
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