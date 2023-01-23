『美品Curensology(カレンソロジー)/ステンカラーコート ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 09時 57分に出品され04月30日 09時 57分に終了予定です。即決価格は11,740円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11/14 お値下げしました！



試着のみ

Curensology(カレンソロジー)/ステンカラーコート ネイビー



カラーネイビー



定価55.000円



モデルのkanocoさんがwearで着用していてとても可愛かったので購入しました。ヴィンテージのバーバリーのステンカラーコートなようなクラシカルなシルエットがとても素敵なのですが丈の長いコートがあまり似合わないため出品します。

kanocoさんの身長に合わせたような丈にしたかったので着丈を少し詰めてます。

それ以外は家で試着しただけなので特に目立った傷や汚れはございません。

その点ご理解していただける方の購入をお待ち致しております。

未使用ですが、自宅保管であった事をご理解頂ける方に



サイズ38

着丈約118cm につめてあり

カラー NAVY

素材 cotton100%



・実物画像について

夜間撮影しましたので、ライトの反射で変色しているかの様に写っている部分がありますが、変色など一切無く綺麗な状態です。



以下サイトより引用



◇Point◇

バックスタイルに大胆なスリットを入れ、重なりを多くとることで動いた時にさりげなくゆれる裾を演出した、クラシックなステンカラーコートをモダンにデザインした一品。切り替えを入れることで生まれる丸みのある袖、ゆるやかにAラインに広がるシルエットにもこだわった1着。



◇Fabric◇

表情が綺麗な綿の二重織ギャバ素材を使用。しっかりとしたハリ感があるラグジュアリーな素材感。



◆Styling◆

カジュアルなスタイリングにばさっと羽織った抜け感ある着こなしが◎。今年はインナーにカラートップスやワイドパンツを合わせたりと、上品になり過ぎないスタイリングがおすすめ。



お値下げ不可



また購入後のキャンセル、返品はお断りさせて頂きます



お手数ですが、プロフィールをご一読くださますようお願いいたします。



梱包は、リサイクル素材を使わせて頂きます。



ダークカラーの為、ちりや糸屑を可能な限り取り除きますが、多少の付着はご了承下さい。



コンパクトに折り畳んで梱包させて頂きます。

畳ジワはご了承下さい。



#ZARA

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#ロンハーマン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カレンソロジー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品Curensology(カレンソロジー)/ステンカラーコート ネイビー