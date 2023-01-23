『Scoop Boys 日本製千鳥格子チェックレイヤードワイドジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 22時 17分に出品され05月10日 22時 17分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレーブラック

素材···ウール100%

難あり 袖口にやや小穴あり



肩幅···45cm 日本製

身幅···52cm

袖丈···60cm

着丈···65cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: スクープ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Scoop

Boys

日本製千鳥格子チェックレイヤードワイドジャケット