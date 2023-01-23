『美品★SONY★WH-1000XM3★ワイヤレスヘッドホン★【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 07時 22分に出品され05月11日 07時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品での頂き物でほぼ使用する事が無かったので

状態はほぼ未使用です。



画像でご確認お願い致します。



付属品に関しては画像にある物が全てになります。





ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー