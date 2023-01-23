『【美品】フレッドペリー トラックジャケット テープロゴ ベージュ ポルトガル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 41分に出品され03月30日 10時 41分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FRED PERRY

フレッドペリー トラックジャケット

テープロゴ ベージュ XL

MADE IN PORTUGAL ポルトガル



着用回数：２回

着用頻度は少ないです

目立つ傷や汚れはなく

比較的綺麗な状態です



◎カラー：ベージュ

◎サイズ表記：XL

肩幅：ラグラン

身幅：63cm

裄丈：86cm

着丈：69cm

多少の誤差はご容赦ください



着用したお品です

ご理解の上ご購入お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】フレッドペリー

トラックジャケット

テープロゴ

ベージュ

ポルトガル