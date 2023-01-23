『Vivianne Westwood レザー スタッズ付き ハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 22時 04分に出品され03月06日 22時 04分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回ほど使用後、暗所にて保管していました。

年代関係なく持てるスタンダードなVivianneのバッグの形です。



90年代後半か2000年代初期の品です。

都内百貨店のバッグ売場で購入しました。

大切に持ってきましたが使っていただける方へお譲りいたします。



大切なものなので値下げなどはするつもりはありません。ご了承いただける方のみよろしくお願いいたしますm(_ _)m



ゴールドレーベルのブランド選択しかないのでつかっていますが、ゴールドレーベルとか詳しくないので分かりません。

ご承知でご購入ください。



【スタイリッシュなデザイン】

このハンドバッグは、スタッズ付きのデザインが特徴で、シンプルながらも個性的な印象を与えます。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長くご愛用いただけます。経年変化も楽しめるアイテムです。



【実用的なサイズ】

ボストン型の形状で、収納力も抜群。普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



- 色: 茶色

- 素材: レザー

- デザイン: スタッズ付き

- タイプ: ハンドバッグ

- 形状: ボストン型

- 持ち手: 長めの持ち手



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドゴールドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Vivianne

Westwood

レザー

スタッズ付き

ハンドバッグ