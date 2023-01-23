『21aw ラクーンニット【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は9,633円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 lad musician

21aw



ラクーンニット



サイズ：44（ワンサイズ）

色：ブラック

素材：ウール（ラクーン）、ナイロン

無地です。

ややゆとりのあるサイズ感で無地のため、非常に使いやすいです。

モヘヤのような柔らかな質感です。

特に目立った汚れ等はありません。



カラー···ブラック



ネック···Uネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラッドミュージシャン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 21aw

ラクーンニット