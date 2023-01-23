『M3 MacBookAir13inch 24GB/512GB US配列【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 47分に出品され03月25日 06時 47分に終了予定です。即決価格は92,000円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色はスターライトです。

いただいたものですが、全く使わなかったため出品します。

箱を開けただけのほぼ新品のため、傷や汚れなどもございません。



値下げ交渉不可 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル