『ダイソン dyson ドライヤー HD01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 08時 24分に出品され04月07日 08時 24分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン ヘアドライヤー HD01です。



スタンドは撮影用で商品にはついてきませんので

ご注意ください⚠️



風量・熱量は新品同様ですが、一部塗装の剥がれが

ございますので抵抗がある方はご注意お願いいたします。



分解し消耗・不具合が認められる箇所は

修理しておりますので、使用時のコード発熱などは

ございません。問題なく動作いたします。



また、外部・内部をアルコールにて清掃しております。フィルターも清掃済みです。



万が一、風がでない・温風がでないなどの

機械的不具合がございましたら受取評価前にご連絡

頂ければ対応いたします。



これまでの経年劣化箇所なども修理しておりますので、ただ動作するだけの一般中古品よりはお得です。



中古品のため傷が多少ありますので、使用感気になる方はご購入をお控えください。



ぜひご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン