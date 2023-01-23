『NIKE 袖革スタジャン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 23分に出品され03月03日 09時 23分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧くださいましてありがとうございます。







『商品説明』



NIKE 袖革スタジャン









『サイズ』



M



肩幅 47

身幅 53

着丈 61

袖丈 60



『発送』



レターパックプラスもしくはレターパックライト、定形外郵便にて発送させて頂きます。







※※※※



中古品につき神経質な方は落札をお控えください。



デジカメで撮った写真ですので実際のお色と少し違うこともあります。



落札後はノークレームノーリターンでお願いします。



他にも多数出品しておりますので、その他オークションもご覧ください。



#kuma0718 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

袖革スタジャン