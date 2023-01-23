『SUBU RE:PYTHON GRAY サイズ2 26-27.5cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 03時 42分に出品され03月22日 03時 42分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HAREMOKEMO RE:PYTHON



2022年に発表した環境に配慮した素材を70%採用した「Re:Collection」 新たに加わった表情豊かなニューモデルのアッパーは妖艶な雰囲気漂う”アニマルレザー“ 「CROCODILE」「PYTHON」 GRS承認のリサイクルレザー素材をアッパーに置き、 中綿やインナーファブリックもサスティナブル素材。 アウトソールは、ポリスチレン廃棄物を集めて 混ぜ合わせた素材で作られていて、カラフルなつぶつぶが特徴。 ※GRS（Global Recycled Standard）認証とは、 リサイクルされた材料の使用を増やすことを目的に、 2008 年に Control Union Certifications によって策定された国際的な自主基準



2024コンセプトの「ハレモケモ」をデザインコンセプトに より”晴れの日”に、妖艶な、ロックな、セレモニーな雰囲気漂うスタイルに。 古代から蛇は、その姿や特性から、知恵、再生、生命力、誘惑など、多様な意味を持つ存在でした。



【保存・お手入れ方法】 〇ブラシで汚れを落としてください。甲皮の汚れを落とすときは、ぬるま湯に薄めた中性洗剤で拭いた後、水で濡らした布で十分に拭き取ってください。乾燥する際は、日陰で乾燥させてください。洗濯機のご使用はお避けください。 〇市販の防水スプレーをご使用の上、着用することをおすすめします。(防水スプレーは取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。)

【 注意事項 】 ・画像は光の当たり具合で色味が違って見える場合がございます。商品の画像はスタジオ撮影の画像をご参照ください。 ・サイズ表記はあくまで目安になります。

◇SIZE

0：22.0-23.5

1：24.0-25.5

2：26.0-27.5

3：28.0-29.5

4：30.0-31.5

◇SPEC

素材：アッパー/ポリエステル・ポリウレタン、

インソール/ポリエステル(起毛加工)、

ソール/合成ゴム



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: スブ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SUBU



RE:PYTHON

GRAY

サイズ2

26-27.5cm