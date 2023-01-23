『FINE SIXXXX ナイロンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 22分に出品され03月28日 08時 22分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初期モデル

このナイロンコーチジャケットは、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴です。前面と背面に施された大きなロゴが、バイカーストリートスタイルにぴったりのアクセントを加えています。



着丈73cm、身幅59cm、肩幅50cm、袖丈65cm



【機能性】

ナイロン素材を使用しているため、軽量でありながら耐久性も兼ね備えています。ボタン式の前開きで、着脱も簡単です。



【ユニセックスデザイン】

男女問わず着用できるデザインで、さまざまなスタイルに合わせやすいアイテムです。カジュアルなコーディネートに最適です。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: ボタン式、長袖

- ロゴ: FINE SIXXXX

- ロゴ: WHEELERS

- デザイン: 背面に大きなロゴ

- 袖のデザイン: 片袖にロゴあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FINE

SIXXXX

ナイロンジャケット