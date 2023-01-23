『Paul Smith トートバッグ シグネチャー ジップストライプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 15時 44分に出品され02月13日 15時 44分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith ポールスミス

シグネチャージップストライプ

レザートートバッグ



サイズ

横：約35.5cm(底面)、約47cm(上部)

縦：約31cm

マチ：約13cm

持ち手：約54cm



ポケット：外側3つ、内側3つ



持ち手のところにささくれがあるためお安く出品します(写真4枚目)。使用には全然問題なくまだ使っていただけると思います。

よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Paul

Smith

トートバッグ

シグネチャー

ジップストライプ