『Hidden Characters × HOKA Tor Summit 2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 05時 44分に出品され03月22日 05時 44分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホカオネオネのコラボモデルです。



スニダンでは現在16.5万円くらいまで落ち着いていますが、一時期100万円近くまでの金額になっていた26.5の人気サイズです。



ホカは好きで何足か持っていますが、つい元々履いていたものばかり選んでしまい、こちらは数回履いて結局あまり履かなくなってしまったので出品いたします。



売るつもりがなかったので箱は捨ててしまいましたが、付属の取替用の紐は使わず持っていたのでお付けします。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ホカ／ホカオネオネ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Hidden

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