『MAISON KITSUNÉ スウェット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 10分に出品され03月18日 22時 10分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAISON KITSUEのトレーナーとなります。

コラボ限定の商品となりますのであまり市場に出回ってません。

服の系統がかわってきたため出品します。

カラーはブラックよりのネイビーになります。



【スタイル】

クルーネックデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすいシンプルさが魅力です。



- ブランド: MAISON KITSUNÉ

- デザイン: 猫とコーヒーのイラスト

- 色: 黒

- スタイル: クルーネック

- 後ろデザイン: 無地



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MAISON

KITSUNÉ

スウェット