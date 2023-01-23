『Maison Martin Margiela メゾンマルタンマルジェラ シャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月12日 10時 33分に出品され05月12日 10時 33分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マルタンマルジェラ時代のボタンダウンシャツです。



襟元の切り替えデザイン、身幅の裾にかけてゆったりテーラーリングされたシルエットは抜群に綺麗です。

ホワイトベースにストライプ

貴重なマルジェラ期の物になります。

メイドインイタリア

ここのえ タグ付き



サイズ44

肩幅43cm身幅50cm袖丈59cm着丈73cm

首周り、手首に使用、長期保管による黄ばみ御座います。

20年以上前の物になります。



素人確認の為見落とし等あるかと存じますがご了承下さい。

古着にご理解頂ける方宜しくお願い致します。

先に購入された方優先



柄···ストライプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マルタンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Maison

Martin

Margiela

メゾンマルタンマルジェラ

シャツ