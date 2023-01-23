『Cale C221F05B01【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 02時 49分に出品され03月21日 02時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に新品で購入後、2度ほどの着用です。

私には少し大きかったため出品致します。

採寸は画像にて掲載しております。



定価 31900円 税込



美しい光沢を持つ、滑らかな肌触りの生地



こちらの作品では、スーピマコットンで織り上げたピンオックス生地を使用しております。

ハリはありつつも滑らかな肌触りの、高級感のある生地です。

素材由来の光沢感があり、上品な印象を持っております。



ミニマルなデザインの中で目を惹く、非常に綺麗な縫製



胸ポケットを付けず、襟のステッチすら表に出ない様にした極めてミニマルなデザイン。

袖付け、脇、袖は巻き伏せ本縫いで仕上げ、1インチ間に21針という非常に細かな運針で縫製しております。

また、釦には美しい光沢を持つ厚みのある白蝶貝釦を使用しており非常に高級感があります。

釦付けも根巻きをしっかりとした手付けで行う徹底ぶりです。

高級ドレスシャツの様な仕様を詰め込んだ贅沢なディテールが、ミニマルなデザインの中に映えて目を惹きます。



ややゆとりを持たせたシルエット



身幅に少しゆとりを持たせた、タイト過ぎず、ゆったり過ぎない、程良い塩梅のシルエットです。

これにより、前述の様な本格的で贅沢な仕様でありながらも、ドレス過ぎないバランスに仕上がっております。



#cale

#カル

#シャツ

#lechoppe 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Cale

C221F05B01