『adidas GAZELLE 85 atmos【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 18時 41分に出品され03月26日 18時 41分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 adidas GAZELLE 85 atmos COREBLACK/BLUEBIRD/COREWHITE



adidas Originalsのatmos別注モデルGAZELLE 85 atmosが登場。adidas Originlasのクラシックスニーカー GAZELLEを、atmos Blueをアクセントにベーシックながらも他にはないデザインに仕上げている。ブラックで統一したアッパーは、履くことで深みが出るレザー素材を使用しています。細部のステッチにもブルーを配した、遊び心のあるディテールがatmosならではのエッセンス。





使用回数10回未満。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

GAZELLE

85

atmos