『Lewis Leathers スーパースポーツマン ホースハイド 38【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 22時 46分に出品され04月02日 22時 46分に終了予定です。即決価格は53,040円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイスレザーのSUPER SPORTS MAN ホースハイドです。ライニングはブラックニットナイロンの仕様です。



2023年12月に名古屋の正規取扱店black marketさんにて購入し、5回程着用しました。

目立った傷やスレもなく、状態はかなり良いと思います。写真に掲載の紙タグやギャランティカードを付属いたします。



ライニングがレッドキルティングの物よりも着膨れせず、オールシーズンで使いやすい仕様かと思います。



サイズ

表記サイズ：38

肩幅：約46.5cm

着丈：約64.5cm

身幅：約53.5cm

袖丈：約64cm

※サイズの多少の誤差はご了承ください



値下げ要望やご質問等ございましたらコメントいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lewis

Leathers

スーパースポーツマン

ホースハイド

38