『美品VANS Authenticオーセンティック44dxアナハイム【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 18時 00分に出品され05月04日 18時 00分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 VANS Authentic 44 Dx アナハイム



カラー : Blk/Chck



サイズ : 29.0 cm



生産終了モデル。



2度着用しただけの美品です。



箱あり。



メインカラー···ブラック、ホワイト



モデル名···オーセンティック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 29cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品VANS

Authenticオーセンティック44dxアナハイム