『956 ダルクスポーツ darc sport タンクトップ IYK L 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 16時 13分に出品され04月01日 16時 13分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダルクスポーツのIYKYK "Dry Wolf" Drop Tank in Blackです。



ご覧の通り、ダルクスポーツを代表するデザインのアングラ感溢れるめちゃめちゃかっこいいタンクトップです(*≧∇≦)ノ



大人気のドライウルフです❗ポリ素材で悪くなりにくいので、長く使える重宝するアイテムになると思います‼️すぐ乾燥するので、トレ時にかなり使えると思います、一枚は是非どうぞ‼️



ドライウルフは普通のタンクトップに比べて小さめですので、普段タンクトップのタンクトップと比べてワンサイズ以上大きめのほうがいいと思います❗



新品未使用、タグ付きです。



ダルクスポーツはいわずもがな無骨で男気溢れるアングラ感がむちゃくちゃかっこいいですよね。



2015年にUSAで生まれたNPCとIFBB PRO選手(ブランドンヘンドリクソン等)がスポンサーの海外で人気急上昇のスポーツブランドになります。



わずかな期間に海外の感度のいい人たちの注目を集め、海外フィジーカーの注目も集めています！



darcsport ダルクスポーツ

Darc sport

フィジーク

Xeno ゼノ

Lyft リフト

Cronos クロノス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダルクスポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 956

完売 ダルクスポーツ darc

sport

タンクトップ IYK L 黒