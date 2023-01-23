『AKM スパイ ウォッシャブル加工 カーフ 本革 トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 07分に出品され03月24日 16時 07分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品情報】

AKM spy washable calf tote bag

エーケーエム



カラー：灰青

サイズ：約(縦34x横46xマチ16)cm

型番：G293

用途：トートバッグ



特記・状態

牛革 本革 レザー 金具擦れ跡あり



コンディション良好なお品物になります。



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お買い物をお楽しみ頂きますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ AKM

スパイ

ウォッシャブル加工

カーフ

本革

トートバッグ