『THE NORTH FACE パープルレーベル Tシャツ Lサイズ 新品未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 00時 13分に出品され03月14日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即完売品です。

レアなアイテムのXLサイズ新品未使用はかなり希少です。



Lサイズ



THE NORTH FACE

PURPLE LABEL nanamica

ノースフェイス

パープル レーベル ナナミカ



H/S Graphic Tee

ハーフスリーブグラフィックTシャツ

COOLMAX クールマックス



Tシャツ 半袖



COOLMAX(R) EcoMadeプレーティング天竺を使用したハーフスリーブグラフィックTシャツ

表糸にコットン、裏糸にCOOLMAX(R) EcoMadeの糸を使用して編み立てた天竺生地

肌触りが柔らかく、コットンTシャツに比べて軽量かつ乾きやすいハイブリッド素材

Mix Grayは杢糸にパープルカラーの糸を混ぜることによって、ニュアンスのある表情を演出

THE NORTH FACEの文字をカレッジグラフィックでプリント

フロントと左裾のグラフィックはハーフラバープリント

肩幅と身幅に程よくゆとりのあるフィット



品番 NT3324N



カラー Mix Gray



サイズ

Sサイズ

身丈71cm 身幅56cm

肩幅50cm 袖丈26cm

Mサイズ

身丈73cm 身幅58cm

肩幅52cm 袖丈27cm

Lサイズ

身丈75cm 身幅60cm

肩幅54cm 袖丈28cm

XLサイズ

身丈77cm 身幅62cm

肩幅56cm 袖丈29cm

素人採寸です。



新品未使用です。

目立った汚れなどはないと思いますが、

見落としがある場合がございます。

ご理解の上、ご購入下さい。

神経質な方はご購入をご遠慮下さい。



商品を梱包する際、折り畳む場合がございます。商品に多少のシワが出来る場合がございますが、ご理解下さい。



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THE NORTH FACE ザ ノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

NORTH

FACE

パープルレーベル

Tシャツ

Lサイズ

新品未使用