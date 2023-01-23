『Carhartt ダークブラウン アクティブジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 04時 56分に出品され05月10日 04時 56分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カーハートのアクティブジャケットになります。当時物は値段が段々高騰してるのでこの価格で購入はかなり難しくなっています。

この色本当に珍しい上、あたりが綺麗に入っておりフェードも程よくとてもかっこいいです。

まず持っていて間違えないアイテムかと思います。これからの季節に丁度よいです。この機会に是非ご検討ください！



色 ダークブラウン

サイズ2XL

肩幅56

身幅74

着丈69

袖丈64



サイズ感ですが当方181センチ、82キロで少しゆったりと着る感じです。ご参考までに！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

ダークブラウン

アクティブジャケット