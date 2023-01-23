『Lenovo Ideapad L340 Gaming 81LK001BJP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 10分に出品され03月19日 22時 10分に終了予定です。即決価格は18,447円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【最終値下げ】Lenovo Ideapad L340 Gaming 81LK001BJPになります。

高性能な第9世代 Corei7-9750HとGTX1050を搭載したゲーミングノートパソコンです。

画像のベンチマークは最高設定で計測しています。

面倒な初期設定は終わらせてあるので、到着後すぐにご使用いただけます。

Microsoft Office 2019 ライセンス認証済、即日お使いいただけます。





【メーカー名】 LENOVO

【製品名(型番)】 81LK

【CPU】Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz

【メモリ】 8GB

【ストレージ】SSD256GB HDD1TB

【画面サイズ】 15.6インチ 1920x1080

【WEBカメラ】有

【グラフィックボード】GeForce GTX 1050

【有線LAN】 有

【無線LAN】 有

【OSシステム】Windows11



付属品

ACアダプタ



オプション(一日ほどお時間いただきます。)

+5000円（以下より1つ選択）

Photoshop

Illustrator

Premiere CC





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* 学生向け

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* 使用感少

* 動作確認済

* 送料込み

* 即購入OK

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