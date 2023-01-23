『Lenovo Ideapad L340 Gaming 81LK001BJP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 22時 10分に出品され03月19日 22時 10分に終了予定です。即決価格は18,447円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|レノボ
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¥ 13992
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¥ 16116
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¥ 8736
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¥ 54280
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¥ 11375
落札価格18447円
271 入札履歴
終了
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