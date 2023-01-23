『ミッチ様専用 【BARBOUR 】別注 TRANSPORT JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 07時 44分に出品され04月29日 07時 44分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ”Barbour”『TRANSPORT』の別注商品が登場。

※旧品番22011465000010の追加商品です。



シルエットは可動域の広いラグランスリーブ・フロントのハンドウォーマーポケット・バックの内側に配された風除けのパーツなどの仕様はそのままに、今回は別注として設定サイズを2サイズアップにすることで、全体的にオーバーサイズ仕様のフィッティングジャケットタイプに。



身幅や肩回りにはボリュームがあり、ゆったりと丸みを帯びたシルエットが特徴的です。

着丈が短い為、オーバーサイズになり過ぎず全体的にまとまりのあるシルエットになっています。

さらに脇部分には小さな穴がおり、アウター内にこもった熱気を放出してくれます。

これからの寒い時期に厚手のニットの上からでも、春先カットソーの上からでも気軽に羽織ることのできるデザインです。

定番モデルのBEDALEやBEAUFORTに比べ短い着丈のため、羽織りやすく軽快な一着です。





【ブランドの信頼性】

Barbourは、耐久性とスタイルを兼ね備えた高品質なアウターを提供することで知られています。このジャケットは、アウトドアやカジュアルなシーンでの使用に最適です。



【デザインと機能性】

ボタン付きのフロントとコーデュロイの襟が特徴的で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。黒の色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、季節を問わず着用できます。



【サイズとフィット】

サイズ40は、一般的なメンズサイズに適しており、快適なフィット感を提供します。



- ブランド: Barbour

- サイズ: 40

- 色: 黒

- 素材: コーデュロイの襟

- デザイン: ボタン付きのフロント

- スタイル: ロングジャケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ミッチ様専用



【BARBOUR

】別注

TRANSPORT

JACKET