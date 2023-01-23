『レジェンドウォーカー キャリーケース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 02時 31分に出品され04月13日 02時 31分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LEGEND WALKER

キャリーケース



Mサイズ

ブリリアントホワイト



新品未使用品



サイズ等画像にてご確認下さい。



カラー...ホワイト



キャリーケースサイズ...M(3〜7泊)



特徴...ハードケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レジェンドウォーカー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ レジェンドウォーカー キャリーケース