『Tさん専用 新品未使用 戸賀敬城さん愛用 AOURE（アウール） ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 11時 25分に出品され05月08日 11時 25分に終了予定です。即決価格は11,875円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BRchannel2024年9月6日公開



【CONCEPT】

現代に見合ったジャケットスタイルの提唱 ＜IL GIACCA＞



【DESIGN/STYLE】

気軽に着れる＜楽ちん大人ジャケット＞をテーマに掲げ、カジュアルアップが主流の中で品格と楽を体現できる大人なジャケットの

提案。素材はジャージ素材にインクジェットプリントで柄をのせて、奥行き感じるアイテム。ジャージ素材の伸縮性をいかし、シャープなシルエットにしながら快適な着心地を実現。

オンオフともに使える汎用性をもったジャケットになっています。



【FABRIC】

イタリア LANIFICIO ROMA社の立体感が際立つオーバープリントを施したジャージ素材。太さの異なる糸を用いて編立てられたベースクロスに、インクジェットプリントを施し、より立体的で独特な表情の生地に仕上げている。



素材

ポリエステル63%、綿34%、アクリル3%



サイズL

着丈72cm 身幅103cm袖丈61cm 肩幅46.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アウール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Tさん専用 新品未使用 戸賀敬城さん愛用 AOURE（アウール）



ジャケット