『ゲーミングマウスlogicool pro x superlight【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 42分に出品され03月12日 21時 42分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入有

ほぼ新品で箱を開けたのち放置しておりました。

シリーズ···PRO 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール