『【CELINE】ラインストーン Tシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 36分に出品され03月11日 19時 36分に終了予定です。即決価格は39,100円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セリーヌの商品を出品させてもらいました！

レアなTシャツなので人と被らなくて良かったです！！



・参考価格 ¥180.000- →¥85.000-



・状態ランク 【A】



・着丈 68

・肩幅 50



匂いの染みつき等ございません。

（非喫煙・ペット無しです。）

シワ等見受けられると思いますが、収納していたためのもので、洗濯すれば問題は無いと思います。

その他ご不明な点などございましたら、気兼ねなくコメントいただければと思います。



I was able to display a Celine item!

Its a rare T-shirt, so Im glad I dont have to wear it with others!



Reference price: ¥180,000- →¥85,000-.



Condition rank 【A】.



Length 68

Shoulder width 50



There are no odor stains, etc. (non-smoking, no pets).

(No smoking, no pets.) I think you can see wrinkles, etc., but it is for storage.

I think you can find some wrinkles, but they are due to storage and will not be a problem if you wash it.

If you have any other questions, please feel free to comment.

Tags will not be shipped to prevent substitution.

Also, no returns are allowed.







身幅···50cm

着丈···68cm



カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【CELINE】ラインストーン

Tシャツ