『【CELINE】ラインストーン Tシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 36分に出品され03月11日 19時 36分に終了予定です。即決価格は39,100円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|セリーヌ
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¥ 12388
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落札価格39100円
526 入札履歴
終了
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