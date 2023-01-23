『ユニクロ×エンジニアードガーメンツ ジャケット L 未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 08時 24分に出品され04月27日 08時 24分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 値下げ交渉はお控えください。



Engineered Garments×uniqlo

HEATTECH WARM PADDED UTILITY JACKET



色 ブラック（スミクロっぽいです）

サイズ L

※詳細は画像でご確認ください。



日本展開はなく、香港のユニクロで販売されていたものを送っていただきました。



スチームアイロンで皺をとったので未使用に近いにしております。



実物の画像を載せていない方が当方の物より高く金額を設定されていますが、海外から入ってきているものなので、一度写真を確認させてもらった方が良いと思います。



新品と書かれていてもユニクロの店頭に並んでいた商品は試着をたくさんされている可能性もありますし、海外からの発送で状態も悪くなっていることも考えられますので。



皺が入った状態で送られてきたこと、ユニクロの店頭に並んでいたことを考え、今回は新品と表記していませんが、送られてきたときの状態は他の方とほとんど同じだと思います。



そのまま新品として送るのは気が引けましたので、皺をとるためにスチームアイロンをかけましたが、気になる方は購入をお控えください。



他の方にもアイロンをかけているのか、届いたそのままの状態なのか尋ねて購入された方が安心かと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ×エンジニアードガーメンツ

ジャケット

L

未使用