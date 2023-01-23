『☆新品タグ付 ボールアンドチェーン阪急限定スヌーピーフェスティバルネイビーＬ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 18時 12分に出品され03月04日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年スヌーピーフェスティバル

梅田阪急百貨店限定

ボールアンドチェーン Ball&Chain



8月14日～の入場予約制で購入しました。

ネイビーＬサイズ

気球柄です。

最後の1点でした。

時間制限の中、選びきれず

こちらは手放す事にしました。

開封しましたが未使用品です。



落ち着いたお色味で年齢問わず使って頂けると

思います。



コンパクトに折りたたんでの発送となります。





SNOOPY

スヌーピータウン

スヌーピーミュージアム

peanuts

ピーナッツ

大阪限定



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボールアンドチェーン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆新品タグ付

ボールアンドチェーン阪急限定スヌーピーフェスティバルネイビーＬ