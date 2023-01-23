『Apple iPhone 12 Pro 青【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 10時 19分に出品され05月05日 10時 19分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

AppleのiPhone 12 Proです。洗練されたデザインと高性能が特徴のスマートフォンです。



【カメラ性能】

3つのカメラを搭載しており、優れた撮影機能を提供します。特に夜間撮影やポートレートモードが強化されています。



【色とデザイン】

美しい青色の背面が特徴で、スタイリッシュな印象を与えます。



- ブランド: Apple

- モデル: iPhone 12 Pro

- 色: 青

- カメラ数: 3

-128GB



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 12 pro



カラー···パシフィックブルー



容量···128GB



機能不良···なし



画面割れ···なし



付属品···充電ケーブル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし