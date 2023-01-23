『藤原ヒロシ愛用SEIKO メトロノームウォッチStandardLineモノトーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 38分に出品され03月14日 08時 38分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



fragment designの藤原ヒロシさんのスタイリングに憧れて購入したのですが、時計自体を着ける機会が少ないため、使用前の新品の状態でお譲りさせていただきます。



オリジナルのベルトから時計店で新品の正規PhoenixのNATOベルトに交換して貰いました。

レプリカの安価なNATOベルトとは違い、藤原ヒロシさんのカスタムと全く一緒になっておりますので希少かと思います。



宜しければご検討いただけますと幸いです。



なお、写真に写っている箱、保証書、納品書、外した純正ベルト、NATOベルトの純正ビニール、NATOベルトに付属していたバネ棒等全て付属品は一緒にお譲りさせていただきます。



時計店にてNATOベルトにカスタム依頼するために開封しておりますので、未使用の新品ですがその点はご理解ください。





●商品名

SEIKO METRONOME WATCH

セイコー メトロノームウォッチ

Standard Line モノトーン クラシックバンド SMW006AP



●商品説明

Standard Line（モノトーン）をベースにしたみらい奏楽舎オリジナルのハイクラスバンドモデルです。

厚みのあるしっかりとしたバンドは高級感のある印象を与えスーツにも合わせやすく仕上がっています。バンドの長さも通常モデルに比べて長めで、大人の男性にもおすすめです。



●仕様

◇型番

SMW006AP

◇駆動方式

電池式クオーツ

◇主な機能

時計、メトロノーム、基準音発音

◇メトロノーム機能

テンポ範囲：40～304回／分（41ステップ固定）

精度：±0.2%

◇基準音機能

発音範囲：6種類

(A-440Hz/A-442Hz/A-443Hz/B♭-440Hz/

B♭-442Hz/B♭-443Hz）

精度：±1cent

◇時計精度

平均月差±15秒

◇電源

CR 2016 1 個

◇電池寿命

約2年

（メトロノーム機能テンポ120にて120秒間/日、

基準音モード20秒/日で使用の場合）

◇防水

日常生活用防水

◇バンド材質

皮革（カウ）

ケース径厚さ: 10 ㎜,横: 36.5 ㎜,縦: 39.6 ㎜

◇重さ

48g

◇腕周りの長さ

（最長）185mm

◇バンド幅

18mm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 藤原ヒロシ愛用SEIKO

メトロノームウォッチStandardLineモノトーン