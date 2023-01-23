『ファイティングエッジ 右手24mm仕様 ボタン増設カスタム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 05時 33分に出品され05月10日 05時 33分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入OK、値引き交渉お断り、

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ホリ最高峰アーケードコントローラー

ファイティングエッジ前期モデルの

天板を一から作成し、

右手操作ボタンを24mm仕様の10ボタンにした、

カスタム品になります。



すべて分解清掃済みで、

レバーのグリス交換や

ケース内の洗浄を行っており、

整備済みのお品となります。



PWS FS-24のボタン配列と

同じようにセットをしております。



古いアケコンは遅延が発生するため、

基盤は新品のRaspberry Pi Pico(GP2040CE)

(※低遅延、遅延なしのレベルです）

を使用して遅延なくお使いいただけるようにしております。



レバーは三和JLF、

天板操作メインボタン10個、

右側3個はQANBA新品24mmをセットしております。



天板は新品アクリル5mm厚ですが、

組付けの際などで、

わずかにスレがございます。



天板にすべてボタンを設置しておりますので、

利便性も良いと思います。



気になる事やわからない事は、

トラブルにならないためにも

購入前にお聞きください。



製作品になります、神経質な方は固くお断りいたします。



精密機器になりますので、

到着日に迅速に

受け取り完了ができる方のみとさせていただきます。



管理番号：820



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